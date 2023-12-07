Кияни відкрили рахунок доволі швидко. Вже на 10-й хвилині метушня на половині поля Динамо завершилась несподіваним розрізним пасом на правий фланг. Волошин підхопив м'яч і вибіг віч-на-віч, перегравши Сидоренка ударом у ближній кут. 1:0!

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Металіст 1925 не розклеївся. Всього за чотири хвилини після пропущеного гола харків'яни огризнулись моментом Дмитренка – той переграв Тимчика й увірвався на лівий край штрафного, після чого пробив під ближню стійку. Трохи неточно.

Покарання за марнотратство виявилось жорстким. На 22-й хвилині динамівці подвоїли перевагу в рахунку. Буяльський відкрився у центрі карного майданчика, прийняв пас з лівого флангу й скинув м'яч на лінію – звідти пробив Шапаренко. Сидоренко дістав сферу, однак Волошин зіграв на добиванні. 2:0!

Харків'яни, як і після першого пропущеного, відповіли гострим моментом. Сидоров на дриблінгу влетів на правий край штрафного та зарядив у ближню дев'ятку, але поцілив у зовнішній бік сітки. Динамо відповіло своїми двома моментами – Буяльський перекинув голкіпера разом з воротами, а Дубінчак стріляв з лівого краю карного майданчика (Сидоренко парирував).

Спрощений стиль, за який так хвалили Олександра Шовковського у попередніх турах, таки оголив свою вразливість – гра виглядала хаотично, з рухом м'яча в обидва боки. У такому футболі немає контролю. Цим "жовто-сині" і скористались, скоротивши відставання в рахунку на 30-й хвилині. Габелок виконав зрячу подачу на Дмитренка, а той замкнув. 2:1!

Втім, щастя Металіста тривало недовго. Вже на 32-й хвилині Буяльському дали пробити метрів з 20-ти (Сидоренко дістав з-під поперечки), а на 33-й кутовий Динамо завершився замиканням Ваната – 3:2. Що найбільш прикро, одразу після цього харків'яни ще й у меншості залишились внаслідок другої жовтої Бичека (фол заробив фантастичний Буяльський).

Відпочивати команди відправились за комфортної переваги киян. Здавалося, що вже нічого не потривожить підопічних Олександра Шовковського. В принципі, так і було – Динамо катало м'яч у середньому темпі, двічі непогано пробивши з дистанції (постріли у виконанні Шапаренка й Бражка), а Металіст 1925 чекав дива.

І дочекався! На 72-й хвилині Борячук виконав хорошу розрізну передачу на хід Ременюку, однак Нещерет вийшов на перехоплення за межі штрафного. Вийшов – і не встиг тотально. Руслан навіть не падав у момент, коли Артур його обходив і котив у порожні. 3:2!

Динамо, звісно ж, пішло уперед, однак нічого цікавішого за кілька накритих ударів та постріл Царенка повз дальню стійку команда не організувала. На щастя, у складі киян був Супряга – на 82-й хвилині він замінив Ваната, а на 90-й організував переможний гол!

Владислав при подачі з кутового пішов на ближню стійку й скинув м'яч вздовж воріт, а Дячук замкнув – 4:2! Це був його перший асист в офіційних матчах за три роки. На 4-й компенсованій Супряга міг і забити, однак після його удару м'яч із лінії воріт виніс Черкак.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Динамо. 4:2! "Біло-сині" набрали 25 очок і порівнялись з Рухом, однак завдяки тріумфу в особистій зустрічі кияни скинули львів'ян з п'ятого місця. Металіст 1925 залишається у двох очках від зони перехідних матчів.

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