Динамівці не перемагали в гостях у плей-офф єврокубків протягом 10 років, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.

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За цей час кияни провели 11 матчів на виїзді у плей-офф Ліги Європи та ще один у Лізі чемпіонів проти Манчестер Сіті. Востаннє Динамо в гостях перемагало Бешикташ у Стамбулі ще у 2011 році (4:1).

Зазначимо, що кияни мінімально перемогли Брюгге (1:0) та оформили вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи за підсумком двох зустрічей (2:1). Наступний суперник "біло-синіх" визначиться вже сьогодні, 26 лютого, жеребкування розпочнеться о 14:00.

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