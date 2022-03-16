Головний редактор журналу Футбол Артем Франков розповів, як київський клуб допомагає під час війни Росії з Україною.

"П'яти київським лікарням, у яких лікують поранених, перераховано загалом 7,5 мільйонів гривень. По 0,5-1,5 мільйона кожній.

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Триває благодійна програма допомоги дитячим будинкам. Цим Динамо займалося і займатиметься завжди. Зокрема, 2,5 млн грн перераховано дитбудинкам Західної України. Мало? Як сказати. Тим більше це триває і це ще не все", – написав Франков у Telegram.

До слова, протистояння незалежної України з ганебною Росією триває. Команди, федерації та спортсмени з усього світу підтримують нашу країну, яка вже стала символом свободи та незламності.

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