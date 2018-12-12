Динамо: Перенесення матчу з Яблонцем на інший стадіон навіть не розглядається

У столичному клубі заявили, що перенесення матчу Ліги Європи проти Яблонця на стадіон Динамо навіть не розглядається.

"Сьогодні о 14:30 відбулася регламентна нарада за участі представників УЄФА, і це питання навіть не обговорювалося", – повідомив прес-аташе Динамо Олексій Семененко на передматчевій прес-конференції головного тренера команди Олександра Хацкевича у середу.

Хацкевич сподівається, що на Динамо прийде більше вболівальників, ніж на Шахтар

Семененко зазначив, що поширена вчора інформація щодо переносу матчу не відповідає дійсності.

Нагадаємо, матч Ліги Європи між Динамо та Яблонцем відбудеться 13 грудня на НСК Олімпійському, а за день до цього на тому ж стадіоні Шахтар зіграє свій матч у Лізі чемпіонів проти Ліона.