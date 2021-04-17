На НСК Олімпійський відбулося прем'єрне в історії українського футболу протистояння з кіберспорту FIFA 21 Шахтар – Динамо.

Жерсон – один з героїв кіберкласико

Дебютне кіберкласичне завершилося перемогою київського Динамо, яке представляв Ярослав Blackstar98 Гурмак. У першому матчі він розтрощив свого суперника – Олексія Forlan FS Мерсера – з рахунком 4:1.

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Другий поєдинок завершився драматичною звитягою Шахтаря у напруженій боротьбі на останніх хвилинах (3:2), але цього виявилось недостатньо для загального успіху. За сумою двох матчів Динамо перемогло 6:4.

Зазначимо, що українське кіберкласико коментували Роман Бебех та Юрій Strike Терещенко.

Реальне протистояння наших грандів розпочнеться о 19:30 на тому ж Олімпійському. Команда Луческу випереджає "гірників" на 7 очок.

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