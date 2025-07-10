Динамо Загреб також хотіло б бачити у своєму складі 27-річного Степана Радельїча. Хорватський гранд став серйозним конкурентом для київського Динамо, що націлилося на гравця, який начебто готовий переїхати до лав команди Шовковського. Про це повідомляє jutarnji.

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Рієка вимагає за боснійця 3 мільйони євро. Джерело зазначає, що для загребців така ціна зависока, а кияни готові погодитися на подібні фінансові умови.

Натомість Томаслав Пуліч, представник захисника, заявив, що Степан Радельїч вже визначився з наступним клубом, а інформація про те, що боснієць планує підписати контракт з чемпіонами України не відповідає дійсності.

"Неправда, що Радельїч переїде до Києва. Не переїде. Степан твердо вирішив, що перейде в Динамо Загреб, якщо покине Рієку. Така воля і настрій гравця, тому я змушений спростувати твердження про його намір перейти до Києва. Не знаю, чи відбудеться трансфер цього літа. Якщо Динамо Загреб і Рієка не досягнуть угоди, це може статися наступного року", – цитує видання Пуліча.

Радельїч виступає за Рієку з 2023 року. Загалом він відіграв у 73 матчах, в яких забив чотири голи та віддав два асисти. До слова, у Степана вражаючі фізичні дані – його зріст становить 2,01 м.

До слова, Радельїч виступає за збірну Боснії та Герцеговини, але у 2016 році зіграв чотири матчі за збірну Хорватії U-19. Раніше здобував трофеї в молдовському Шерифі та навіть пограв у Лізі чемпіонів.

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