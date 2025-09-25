Динамо переманило до своїх лав воротаря Шахтаря Назарія Кононенка, інформує інсайдер Сергій Тищенко у своєму Telegram-каналі. Джерело зазначає, що голкіпера 2010 року народження не можна назвати топ-талантом, але він виступає на "добротному рівні".

Повідомляється, що у Динамо "дуже слабкий склад хлопців 2010 року народження". Раніше за команду багато матчів провів воротар 2011 року народження Карім Бахрієв. Тому перехід Кононенка – істотне посилення.

Що цікаво, в очному матчі між Динамо (U-14) і Шахтарем (U-14) Бахрієв відбив два пенальті в післяматчевій серії. Завдяки цьому кияни в кінці минулого червня стали чемпіонами ДЮФЛУ.

