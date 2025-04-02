Команда Пономарьова, над яким завис певний ризик відставки, прагнула взяти реванш за поразку в УПЛ, що трапилося кілька днів тому. Матч, як онлайн-трансляція Рух – Динамо на "Футбол 24", стартував о 18:00. Перший супершанс уже на 3 хвилині. Резервний голкіпер Моргун покотив на правий фланг, звідки Біловар закинув у центр. Підловили значні сили господарів на пресингу, тож Герреро одним пасом з середини поля вивів Волошина сам на сам. Назара дещо підвів останній удар.

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Знову Герреро непогано розігрує на прийомі. Цього разу панамець покотив ліворуч, але Брагару пробив ще гірше за правого вінгера Динамо. Волошин після закидання Рубчинського (і знову з центрального кола!) вибігав у контру 3 на 2, але жахливо віддав пас в недодачу, підвівши партнерів по експериментальній лінії атаки. На 95% запасний склад виставив Шовковський, але непереможні на внутрішній арені лідери УПЛ все одно повністю домінують. Рубчинський здалеку приклався, Ледвій з проблемами парирував.

Карабін чи не єдиний, хто хоч щось намагається створити попереду серед львів'ян. Караваєв і Біловар не панікують від цих дій. Праворуч Кітела багато навішує, однак постійно десь не туди. Серйознішими силами атакує Рух, проте обмежується лише ударами з не найкращих позицій у блок. Моргун дальніми передачами знаходить Герреро, який сьогодні чудово чіпляється за подібні паси. Едуардо такий зовсім не схожий на себе. У приємному сенсі. Постійно відклеюється від Дідика, пробиває вже й сам, заробляє кутові. Лише влучності бракує панамцю, як і Дячуку після подачі корнера.

Волошин також частенько на прийомі розвертає суперника і мчить до воріт вільним коридором. Помітна установка Шовковського на якнайбільше закидань у фінальну третину. Слюбик, який був на перегляді в Динамо цього літа, виділяється разом з Пастухом – регулярно підчищають огріхи партнерів. А ось і момент матчу для Руха. На 39 хвилини все той же Слюбик перехоплює середній пас Вівчаренка і відразу ж відправляє на правий фланг. Кітела блискучою подачею знаходить Климчука, який без опіки промахнувся з лінії воротарського.

Як же тонко Карабін одним пасом відрізає перед штрафним двох опорників. Шкода тільки, що Рябов завозився, тож Рубчинський з Бражком виправилися за свій недогляд. Герреро розкішним пасом у дотик п'ятою виводив Рубчинського у прохід лівим краєм. Валентину дещо не вистачило дистанційної швидкості. Чого не скажеш про атакувального хавбека Динамо. Караваєв не дав себе обіграти один в один і віддав уперед. Герреро дуже легко накрутив Дениса Слюсара і спрямував на хід. Піхальонок елегантним фінтом прокотив Дідика по газоні та пробив повз голкіпера і ще одного центрбека. Еді заслужив цей асист.

Герреро хіба результативного удару не вистачає. Скільки ж моментів, обведень, підіграшів – все без зайвих дотиків, у темп. Нечасто такого панамця саме в Динамо ми бачили. Брагару вирішив заробити пенальті, аж надто відверто пірнаючи. Романов послухав, що там видно на повторах, VAR порушень не знайшов. На кутовому трохи понервували динамівці. Серія ударів, Моргун та захисники на місці.

А це вже дуже небезпечно. Карабін на 57 хвилині якимсь дивом не влучив ледь не з лінії воротарського. Але яка ж розкішна атака тут була! Холод накрутив Герреро один в один, обігрався у стіночку і знайшов свого нападника у вбивчій позиції. Відразу після цього подвійна заміна Шовковського. Кабаєв і Пономаренко замінили Волошина з Герреро. Карабін стріляє у блоку, Климчук тонко грає на паузі та викручує у правий дальній – Моргун в ефектному стрибку тягне. Доволі холоднокровний дебют 23-річного воротаря Динамо в дорослому футболі.

Піхальонок і Брагару поступаються місцем на полі Шапаренку та Ярмоленку. Хиткий момент у грі, потрібен досвід на 70 хвилині. Бражко здалеку крутив у нижній кут, Ледвій класно склався і витягнув. Динамо, може, не більше створює, але починає грати надійніше. Водночас заміни Руха гру не посилили. Біловар не може здійнятися на ноги власними силами. Зять Ігоря Суркіса страждає від болю. Вимушена заміна, виходить Денис Попов. Шапаренко розкішним пасом відрізає кілька ліній оборони, Кабаєв на оперативному просторі хитає захисника, а далі не виконує пас на Ярмоленка – захисник псує прекрасну комбінацію, але є питання і до ігрової якості того, хто пасує.

Рубчинський не завжди встигав і в першому таймі, а Карабін посадив його на жовту дриблінгом на короткому просторі. Рух вміло тримає м'яч перед штрафним Динамо, але удари не найкращі. Ярмоленко протягнув і викотив у центр, Кабаєв метрів з 25 завдав проблем Ледвію. Голкіпер Руха ще й за межами своїх володінь класно випереджає Пономаренка після привозу Алмазбекова. Карабін накручує один в один і пробиває метрів з 10 – Моргун як же впевнено витягує ці удари сьогодні!

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