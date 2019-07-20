toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
НЬЮКАСЛ - ВЕСТ ХЕМ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо переглядає трьох потенційних новачків

12:25 958 Читать на русском
Динамо переглядає трьох потенційних новачків
Олександр Хацкевич / ФК Динамо

На перегляд до команди U-19 київського Динамо прибули чергові потенційні новачки.

Динамо U-19 переглядає трьох новачків, повідомляє Динамомания.

Форвард Динамо Сухоручко може перейти в Слован Ліберец

Зокрема, на перегляд прибули оборонець Зміни-Оболонь Данило Мащенко, а також два півзахисники – Ілля Ухань (академія Дніпра) та Віталій Бєдін (ДЮСШ-11 Чорноморець). Крім того, "біло-сині" продовжують переглядати Кілика та Яцика, які приєдналися до табору команди раніше. Відзначимо, що всі ці гравці вийшли на поле в контрольному матчі проти Десни U-21.

До слова, команда Динамо U-19 під керівництвом Ігоря Костюка стала чемпіоном України в сезоні 2018/19.

УПЛ оголосила офіційний формат чемпіонату України на сезони 2020/21 та 2021/22

blog_ava
Фінал КАН-2019 Сенегал – Алжир: прикра поразка "левів" при справедливості чемпіонства "лисів пустелі" та нові рекорди
02:53
2566
Теги
Трансфери Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Динамо U-19 Динамо U-19
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
18
хв
Манчестер Юнайтед
14:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук