Динамо переглядає трьох потенційних новачків

На перегляд до команди U-19 київського Динамо прибули чергові потенційні новачки.

Динамо U-19 переглядає трьох новачків, повідомляє Динамомания.

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Зокрема, на перегляд прибули оборонець Зміни-Оболонь Данило Мащенко, а також два півзахисники – Ілля Ухань (академія Дніпра) та Віталій Бєдін (ДЮСШ-11 Чорноморець). Крім того, "біло-сині" продовжують переглядати Кілика та Яцика, які приєдналися до табору команди раніше. Відзначимо, що всі ці гравці вийшли на поле в контрольному матчі проти Десни U-21.

До слова, команда Динамо U-19 під керівництвом Ігоря Костюка стала чемпіоном України в сезоні 2018/19.

УПЛ оголосила офіційний формат чемпіонату України на сезони 2020/21 та 2021/22