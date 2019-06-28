Динамо переглядає хавбека словацького Локомотива

Півзахисник Локомотива Кошіце Вадим Янчак перебуває на перегляді в Динамо.

Київське Динамо заявило на товариський матч із Поліссям молодого півзахисника Вадима Янчака, повідомляє FootBoom.

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20-річний футболіст відомий своїми виступами у складі Львова, за який відіграв 5 поєдинків у сезоні 2018/19, після чого перебрався у Локомотив Кошіце, який виступає у 2 дивізіоні Словаччини, де провів 4 матчі та забив 1 гол.

Раніше повідомлялось, що "біло-сині" переглядають форварда Олімпіка Матара Дійє.

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