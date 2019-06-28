Динамо переглядає хавбека словацького Локомотива

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Динамо програло Поліссю – потенційний новачок Матар віддав гольовий пас і втратив безліч моментів
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Мілан не гратиме в єврокубках у сезоні 2019/20 – рішення CASЛіга Європи — 13:54 1806
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Зідан налаштований на ще один літній трансфер – шорт-лист потенційних новачків РеалаІспанія — 09:52 2444
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Копа Амеріка: Бразилія у серії пенальті перемогла Парагвай та вийшла у півфінал – динамівець визначив долю матчуСвіт — 08:25 2725
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Міг перейти в Динамо замість Шахтаря, автор унікального рекорду збірної України – головне із життя Андрія ПятоваУкраїна — 08:00 4558