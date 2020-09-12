На перегляд у Динамо прибув атакувальний півзахисник бразильського Корінтіанса, повідомляє видання Dynamo.kiev.ua.

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19-річний футболіст уже знаходиться у розташуванні "біло-синіх". Ім'я молодого хавбека тримається у таємниці, але відомо, що мова йде про футболіста розігруючого амплуа.

Нагадаємо, у таборі Динамо вже перебуває один бразилець – півзахисник Клейтон. Він навіть взяв участь у недавньому спарингу киян з Колосом, але контракт з ним поки не підписаний.

До слова, єдиним новачком клубу у міжсезоння залишається форвард Артем Кравець, який підписав з рідною командою контракт на два роки.

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