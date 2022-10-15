У День Захисників України, 14 жовтня, Динамо передало одній з прикордонних частин катер на повітряній подушці, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Делегацію киян склали перший віце-президент клубу Віталій Сівков, голкіпери Георгій Бущан і Валентин Моргун та нападник Владислав Супряга. Символічно, що катер одразу було вирішено назвати "Динамівець".

"Хочу привітати усіх захисників та захисниць нашої країни. Дуже радий, що від клубу ми подарували прикордонникам цей катер, який допомагатиме їм боронити нашу країну, зокрема, державні кордони. Після 24-го лютого у житті кожного з нас усе перевернулося. На футбольному полі ми виконуємо свою роботу, а за його межами, як і всі українці, читаємо, дивимося новини та переживаємо", – підсумував передачу ключів та документів від катеру прикордонникам Бущан.

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