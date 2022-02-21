Київське Динамо продовжує підтримувати бійців, які опинились у військовому шпиталі через поранення, отримані внаслідок участі у війні на Донбасі.

Представники фан-клубу Динамо разом з легендою клубу Володимиром Мунтяном завітали до військового шпиталю 19 лютого, повідомляє офіційний сайт клубу.

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З ініціативи президента клубу Ігоря Суркіса представники Динамо передали пораненим військовим найнеобхідніші речі, яких хлопці потребують кожного дня під час лікування та післяопераційної реабілітації у лікарні – повсякденний одяг, взуття, продукти харчування та клубну атрибутику "біло-синіх", якій завжди раді наші захисники.

Окрім цього, Динамо запросило усіх військових, яким дозволить стан здоров’я, на перший офіційний матч киян після зимової перерви з Інгульцем – поєдинок відбудеться 26 лютого.

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