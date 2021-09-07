Пітерці запропонували Бенфіці 30 млн євро за вінгера Рафу Сілву, інформує TVI24.

Динамо не підпише одноклубника Яремчука, – ЗМІ

Керівництво "орлів" відповіло категоричною відмовою. Трансферне вікно у Португалії вже закрите, тому клуб не мав можливості знайти заміну. Крім того, Бенфіка впевнена, що може продати Сілву за ще більшу суму.

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Нагадаємо, команда Яремчука стане першим суперником Динамо у груповому етапі Ліги чемпіонів. Кияни прийматимуть "орлів" 14 вересня.

Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну