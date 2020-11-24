Заявку Динамо на Лігу чемпіонів поповнили 17-річний центрбек Антон Боль та 18-річний правий захисник Данило Скорко. Обоє вже внесені у список Б на офіційному сайті УЄФА.

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До слова, обоє вже потрапляли до заявки киян на матч чемпіонату України проти Інгульця в рамках 10-го туру, однак на полі так і не з'явилися.

Нагадаємо, вже сьогодні Динамо прийматиме Барселону в рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ, початок о 22:00. Наразі підопічні Мірчі Луческу розташувались на третій сходинці у групі, маючи в активі лише один заліковий бал. Барса з максимальними показниками очолює квартет.

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