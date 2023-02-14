Динамо і Пахтакор зіграли у спарингу в Туреччині. Дивіться відео гола та огляд контрольного поєдинку на "Футбол 24".

Товариський матч 14 лютого 2023

Динамо Київ – Пахтакор – 0:1

Гол: Хамдамов, 35

Дуель розпочалась з розкішного удару Яцика – поперечка. Кияни пропустили, хоч і переважали. Хамданов замкнув простріл з лівого флангу.

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Динамо намагалось відігратись, але старань було недостатньо. Команда Максима Шацького мінімально перемогла. Попереду у киян ще два спаринги – проти латвійських Лієпаї та Ауди.