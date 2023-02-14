Динамо – Пахтакор – 0:1 – відео гола й огляд матчу
23:01 - Читать на русском
Динамо і Пахтакор зіграли у спарингу в Туреччині. Дивіться відео гола та огляд контрольного поєдинку на "Футбол 24".
Товариський матч 14 лютого 2023
Динамо Київ – Пахтакор – 0:1
Гол: Хамдамов, 35
Дуель розпочалась з розкішного удару Яцика – поперечка. Кияни пропустили, хоч і переважали. Хамданов замкнув простріл з лівого флангу.
Динамо програло екс-асистенту Хацкевича – нелогічне перше фіаско за 6 матчів, втрата сухої серії і близькість шедевру
Динамо намагалось відігратись, але старань було недостатньо. Команда Максима Шацького мінімально перемогла. Попереду у киян ще два спаринги – проти латвійських Лієпаї та Ауди.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter