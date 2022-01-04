Відпустка "біло-синіх" триватиме до 13 січня, а 14-го вони вже відновлять тренування, інформує прес-служба киян.

Динамо на зимових зборах гратиме з чемпіоном Латвії

Після планового медогляду кілька днів гравці займатимуться на клубній базі, а 17 січня Динамо вирушить на перші збори на південний схід Іспанії в провінцію Аліканте, де пробуде до 27 числа і проведе 5 контрольних поєдинків.

Повний список спаринг-партнерів буде опублікований після остаточно узгодження та затвердження. Втім, телеграм-канал Динамо Киев Inside вже повідомляє, що одним із візаві буде Кальмар, який в сезоні 2021 фінішував шостим у чемпіонаті Швеції.

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