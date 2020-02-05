Динамо отримувало пропозицію щодо оренди Каргбо – нападник киян міг опинитися в клубі, за який виступає українець

Нападник Динамо Ібрагім Каргбо мав шанс провести найближчі кілька місяців у іншому клубі.

Кайрат намагався орендувати новоспеченого форварда киян, повідомляє Sport.ua.

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Каргбо зацікавив казахський клуб у очному спарингу проти Динамо (бельгієць оформив дубль). Відразу після гри Кайрат зробив пропозицію щодо оренди 20-річного нападника. Раніше повідомляли, що Каргбо не може бути заграний в офіційних матчах за Динамо до середини травня, оскільки в сезоні 2019/20 вже виступав за два інші клуби. Для чемпіонату Казахстану ця проблема відпадає – він проходить за схемою весна-осінь. Втім, "біло-сині" відмовилися відпускати легіонера, якого підписали наприкінці 2019 року на правах вільного агента.

До слова, Каргбо міг стати прямим конкурентом українця Адерінсоли Есеоли, головного бомбардира Кайрата останніх сезонів.

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