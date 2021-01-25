Динамо отримає значний відсоток від майбутнього продажу Яремчука
21:18 - Читать на русском
Київський клуб також зацікавлений у трансфері нападника Гента Романа Яремчука.
Гент намагається збільшити ціну на Романа Яремчука, адже не всі потенційні кошти за українця дістануться бельгійському клубу, повідомив журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик Live.
Рома почала активні переговори щодо Яремчука – бельгійський ЗМІ назвав суму ймовірного трансферу
Динамо розраховує на 30% від перепродажу свого вихованця, що було прописано у трансферній угоді між киянами та бельгійцями. Нагадаємо, у 2017-му Гент придбав Романа у "біло-синіх" за 2 млн євро.
У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Яремчук провів 18 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та трьома асистами.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter