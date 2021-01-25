Гент намагається збільшити ціну на Романа Яремчука, адже не всі потенційні кошти за українця дістануться бельгійському клубу, повідомив журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик Live.

Рома почала активні переговори щодо Яремчука – бельгійський ЗМІ назвав суму ймовірного трансферу

Динамо розраховує на 30% від перепродажу свого вихованця, що було прописано у трансферній угоді між киянами та бельгійцями. Нагадаємо, у 2017-му Гент придбав Романа у "біло-синіх" за 2 млн євро.

У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Яремчук провів 18 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та трьома асистами.

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