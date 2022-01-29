Схоже, трансфер Владислава Супряги у Сампдорію – це лише питання найближчого часу.

Сампдорія заплатить Динамо 500 тисяч євро за оренду форварда киян Владислава Супряги, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Якщо італійський клуб захоче скористатись опцією викупу гравця, то "біло-сині" отримають ще 7,5 млн євро. Наразі сторони оформляють документи на трансфер 21-річного нападника.

Владислав не має постійного місця у команді Мірчі Луческу. У нинішньому сезоні Супряга провів лише 6 матчів, і результативними діями не відзначався.

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