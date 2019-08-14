Динамо отримає перший посів у групі Ліги Європи – кияни складуть компанію європейським грандам

Український гранд вже знає своє місце при жеребкуванні другого євротурніру.

Динамо потрапить у перший кошик при визначенні груп Ліги Європи, інформує Команда №1.

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Після вильоту в кваліфікації Ліги чемпіонів від Брюгге віце-чемпіони України продовжать свій шлях у другому євротурнірі. При жеребкуванні групового етапу вони отримають найвищий посів. Подібним можуть похвалитися визнані гранди європейського футболу – Манчестер Юнайтед, Арсенал, Рома, Порту, Спортінг. Ці команди точно не стануть суперниками киян у групі Ліги Європи.

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До слова, іншим українським представникам у другому єврокубку пощастить менше – Олександрія, найімовірніше, буде в четвертій корзині, така ж доля може спіткати Зорю та Маріуполь, якщо вони подолають кваліфікацію ЛЄ.