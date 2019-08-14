toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - БРЮГГЕ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Динамо отримає перший посів у групі Ліги Європи – кияни складуть компанію європейським грандам

08:52 3558 Читать на русском
Динамо отримає перший посів у групі Ліги Європи – кияни складуть компанію європейським грандам
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Український гранд вже знає своє місце при жеребкуванні другого євротурніру.

5’ Віталій Буяльський
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Сімон Делі 38’
Персі Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоїс Опенда 90+6’
5’ Віталій Буяльський
38’ Сімон Делі
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
84’ Персі Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоїс Опенда

Динамо потрапить у перший кошик при визначенні груп Ліги Європи, інформує Команда №1.

Вербіч: Динамо потрібно виграти УПЛ, щоб потрапити в Лігу чемпіонів напряму

Після вильоту в кваліфікації Ліги чемпіонів від Брюгге віце-чемпіони України продовжать свій шлях у другому євротурнірі. При жеребкуванні групового етапу вони отримають найвищий посів. Подібним можуть похвалитися визнані гранди європейського футболу – Манчестер Юнайтед, Арсенал, Рома, Порту, Спортінг. Ці команди точно не стануть суперниками киян у групі Ліги Європи.

Кваліфікація Ліги чемпіонів: Селтік поступився Клужу, Аякс вирвав перемогу над ПАОКом, Порту вилетів від Краснодара

До слова, іншим українським представникам у другому єврокубку пощастить менше – Олександрія, найімовірніше, буде в четвертій корзині, така ж доля може спіткати Зорю та Маріуполь, якщо вони подолають кваліфікацію ЛЄ.

blog_ava
Ребров прокоментував ганебний виліт Ференцвароша з Ліги чемпіонів
00:51
3692
Теги
Динамо - Брюгге Динамо Динамо Ліга Європи
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Лунін офіційно став гравцем Вальядоліда
    Іспанія — 13 серп6425 Лунін офіційно став гравцем Вальядоліда
11
год
:
7
хв
Ліверпуль
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук