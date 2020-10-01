Динамо отримає 250 тисяч євро якщо Галатасарай здобуде путівку до групового етапу Ліги Європи, повідомляє Gsgazete.

Динамо отримало чергову частину бонусів за трансфер Беланда

Це пов'язано із черговим пунктом Юнеса Беланди у контракті із турецьким клубом. Додамо, що влітку Галатасарай виплачував 250 тисяч євро київському клубу через те, що Беланда досягнув позначки у 25 зіграних матчів у минулому сезоні. Нагадаємо, мароканець перейшов у Галатасарай в липні 2017 року за 8 млн євро.

Поєдинок між Галатасараєм та шотландським Рейнджерс відбудеться вже сьогодні, початок о 21:45. Цікаво, що плей-офф до групового етапу Ліги Європи складається з одного матчу.

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