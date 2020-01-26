Динамо отримає компенсацію за Самбрано – захисник близький до переходу в Бока Хуніорс

Захисник Динамо Карлос Самбрано у найближчі дні може стати гравцем аргентинського Бока Хуніорс.

Динамо наполягло на трансферному платежі, звідки готове відняти деяку заборгованість по зарплаті перуанця, повідомляє журналіст ESPN Еміліано Радді. Очікується, що Бока Хуніорс піде на такі умови і у найближчі дні про перехід оголосять офіційно.

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Нагадаємо, на початку 2018 року Самбрано підписав контракт із Динамо на 3 роки. З того часу він так і не зіграв жодного офіційного матчу за киян. Раніше на гравця збірної Перу претендувала Альянса з Ліми та клуби МЛС.

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