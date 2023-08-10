Динамо отримало зіркового коментатора на матч Ліги конференцій
08:30 - Читать на русском
Поєдинок кваліфікації Ліги конференцій між Динамо та Арісом прокоментує зірка шоу-бізнесу.
Коментатором матчу Аріс – Динамо стане Володимир Дантес, повідомляє офіційна сторінка киян у Facebook.
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Співак та телеведучий спробує свої сили в новому амплуа на YouTube-каналі киян.
Нагадаємо, що вже сьогодні зустрінуться Аріс та Динамо, початок о 21:15. Матч-відповідь запланований на 17 серпня.
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