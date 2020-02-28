Динамо отримало за Кадара солідну суму – Transfermarkt розкрив деталі переходу

Ліга Європи — 12:00 3602
-
"Атака Шахтаря – найкраща в ЛЄ": Мирон Маркевич критикує збірників за Бенфіку і дає несподіваний прогноз на фінал
-
Динамо оголосило про перехід Кадара в китайський клубУкраїна — 09:20 7684
-
Шахтар чекає на жеребкування 1/8 ЛЄ: відомі потенційні суперники – найкращий і найгірший варіантиЛіга Європи — 09:00 13781
-
СК Дніпро-1 – Динамо: анонс матчу УПЛУкраїна — 08:00 1166
-
Бенфіка – Шахтар: Каштру перевершив Фонсеку, жахіття для збірної України, чергове диво з купою голів і вихід в 1/8 ЛЄЛіга Європи — 03:40 24880