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Динамо отримало за Кадара солідну суму – Transfermarkt розкрив деталі переходу

11:06 932 Читать на русском
Динамо отримало за Кадара солідну суму – Transfermarkt розкрив деталі переходу
Тамаш Кадар / фото з відкритих джерел

Київське Динамо отримало солідну суму за перехід угорського центрбека Тамаша Кадара в китайський Шаньдун Лунен.

"Біло-сині" отримали за гравця збірної Угорщини 3 млн євро, інформує спеціалізований портал Transfermarkt. Також повідомляється, що Кадар підписав контракт з Шаньдун Лунен до кінця 2023 року.

Динамо оголосило про перехід Кадара в китайський клуб

Нагадаємо, Кадар відкрито критикував головного тренера Динамо Олексія Михайличенка, за що був переведений в дубль. В поточному сезоні 29-річний захисник зіграв за "біло-синіх" 20 матчів у всіх турнірах. Він виступав за киян з 2017 року.

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Теги
Тамаш Кадар Тамаш Кадар Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Шаньдун Лунен Шаньдун Лунен
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