"У середу, 16 березня, на адресу президента Динамо Ігоря Суркіса надійшов офіційний лист від УЄФА. Союз запропонував дату матчу 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА Динамо – Спортінг, який мав відбутися 9 березня. Через війну в Україні єдиним реалістичним варіантом є проведення поєдинку у квітні на нейтральному полі.

Динамо – Спортінг: кияни почали підготовку до матчу Юнацької ліги УЄФА

Зважаючи на календар турніру, який завершується фіналами 22-25 квітня, УЄФА бачить можливість організувати матч 1/8 фіналу проти Спортінга на стадіоні штаб-квартири УЄФА у Ньйоні. Це також стосується чвертьфіналу, в якому переможець пари гратиме проти лісабонської Бенфіки. Дати матчів визначені на 16 та 19 квітня. Динамо взяло до уваги пропозицію УЄФА і веде подальші переговори щодо реалізації футбольного матчу", – повідомляє офіційний сайт киян.

Додамо, що напередодні юнацька команда Динамо спільно з українськими футболістами основи відновила тренування під керівництвом Олега Гусєва. Кияни наразі базуються на заході України.

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