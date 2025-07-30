У матчі-відповіді 2-го туру відбору ЛЧ Пафос виявився сильнішим за Маккабі Тель-Авів (1:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 2-й раунд кваліфікації, матч-відповідь

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) – Пафос (Кіпр) – 0:1 (перша гра – 1:1)

Гол: Жажа, 40

Вилучення: Меліка, 30 (Маккабі, червона картка)

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Маккабі та Пафос після першого поєдинку зберігали однакові шанси на прохід у 3-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Минулотижнева гра на Кіпрі завершилась бойовою нічиєю з рахунком 1:1, а матч-відповідь через військові дії на території Ізраїлю відбувався у Сербії, тож особливої вболівальницької підтримки номінальні господарі не мали.

Вже на 13-й хвилині сталась подія, яка безпосередньо вплинула на підсумок матчу. Голкіпер Маккабі Йоав Герафі зазнав травми і замість нього вийшов Офек Меліка, який, в результаті, став антигероєм зустрічі. Однак про все по черзі. На 14-й хвилині Дор Перец вивів ізраїльтян вперед, проте арбітр після перегляду VAR взяття воріт скасував через офсайд.

На 30-й хвилині воротар Маккабі за грубий фол побачив перед собою пряму червону картку і наставнику телявівців довелось випускати вже третього голкіпера. Рой Мішпаті замінив форварда команди Дора Тургемана і наприкінці тайму пропустив гол – Жажа ударом в ліву дев'ятку не залишив шансів кіперу.

За мить бразильський форвард опинився на газоні у штрафному суперника і вимагав пенальті, однак арбітр не дав нападнику шансу оформити дубль. Міг забивати й Міслав Оршіч, але зі штрафного стрільнув по горобцях.

По перерві кіпріоти продовжили контролювати гру, майстерно використовуючи чисельну більшість і обстрілюючи ворота ізраїльтян. Низка замін у Маккабі освіжила гру і номінальні господарі мали декілька моментів, аби зрівняти. Героєм міг стати Перец, який на 88-й хвилині мав розкішний шанс перевести гру в овертайми, але з близької відстані головою замкнув навіс у штрафний повз стійку.

Як наслідок, Пафос за підсумками двох матчів проходить далі і буде суперником Динамо на шляху до плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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