Динамо отримало суперника у Юнацькій Лізі УЄФА
У Юнацькій Лізі УЄФА Динамо зіграє із Броммапойкарною.
У понеділок, 1 вересня, відбулося жеребкування другого раунду Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА. Юнацька команда Динамо, яка є чинним чемпіоном України на рівні U-19, зіграє два матчі із представником Швеції – Броммапойкарною. Про це інформує офіційний сайт Динамо.
Перший матч протистояння відбудеться 22 жовтня, а другий – 5 листопада.
Переможець нашої пари у третьому раунді Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА зіграє з переможцем пари Хіберніан (Шотландія) – 2 Корріку (Косово).
