Кияни дізналися, з ким зіграють у третьому раунді відбору Ліги конференцій.

Динамо стартує в єврокубках з кваліфікації Ліги конференцій. Першим суперником "біло-синіх" стане Аріс. Грецька команда за сумою двох матчів пройшла Арарат.

Третій відбірний раунд кияни розпочнуть на виїзді в Салоніках, після чого проведуть номінально домашній матч у Бухаресті.

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Перший поєдинок відбудеться 10 серпня, а матч-відповідь – 17 серпня. У разі успіху проти греків Динамо вийде у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Фіаско завершить єврокубки для киян.

У минулому сезоні Динамо посіло 4 місце в УПЛ. Для потрапляння в груповий раунд Ліги конференцій потрібно пройти двох суперників.