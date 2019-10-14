Динамо отримало солідну суму від Галатасарая за цікавий пункт у контракті Беланда

Колишній півзахисник Динамо Юнес Беланда продовжує приносити гроші "біло-синім", виступаючи у складі Галатасарая.

Динамо отримало 500 тисяч євро від Галатасарая в якості бонусу за трансфер Юнеса Беланда, повідомляє Sabah.

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У контракті про перехід марокканця до стамбульського клубу влітку 2017 років є пункт, згідно з яким Галатасарай зобов'язаний виплатити киянам 500 тисяч євро, якщо гравець проведе 75 матчів.

Нагадаємо, влітку 2017 року Динамо отримало за трансфер Беланди 8 млн євро, а можливі бонуси складають 2 млн євро. З урахуванням бонусних виплат Динамо вже отримало 9,75 млн євро за Юнеса.

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