Захисник Динамо Віталій Миколенко має шанс випробувати свої сили у Серії А.

Рома надіслала запит щодо трансферу Віталія Миколенка, повідомляє asromalive.it.

Миколенко вже підписав контракт з Евертоном – ЗМІ розкрив суму трансферу

Боси "вовків" готові заплатити за 22-річного оборонця збірної України 20 млн євро. Ймовірно, що італійський клуб програє Евертону боротьбу за Віталія. За чутками, "іриски" вже домовились про підписання Миколенка за 23 млн. Динамо планує ухвалити остаточне рішення щодо футболіста у січні.

У поточному сезоні Віталій зіграв 21 матч у всіх турнірах та відзначився трьома асистами.

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо