Динамо отримало нового претендента на Ваната – закордонний клуб вже визначив ціну форварда киян
Форвард киян Владислав Ванат може змінити клубну прописку.
Турецький Бешикташ виявив інтерес до форварда київського Динамо Владислава Ваната, повідомляє Fotospor.
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Клуб із Стамбула, який активно шукає підсилення на позицію нападника, звернув увагу на 23-річного українця. Згідно з інформацією джерела, Бешикташ готовий запропонувати за трансфер футболіста понад 10 мільйонів євро.
Контракт Ваната з Динамо чинний до літа 2027 року. Цього сезону нападник провів 39 матчів за столичну команду у всіх турнірах, забивши 19 голів та віддавши 5 асистів.
Наразі Бешикташ посідає п’яту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.
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