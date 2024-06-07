Захисник СК Дніпро-1 Олександр Сваток може продовжити кар'єру за океаном, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, 29-річного оборонця хоче бачити у своєму таборі представник МЛС – Остін. Техасці вже намагалися контактувати з дніпровським клубом щодо центрбека весною, але зараз перемовини перебувають на просунутій стадії. Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до Олександра з боку Динамо і Карпат.

Нагадаємо, Сваток – вихованець Дніпра, за який і розпочав професіональну кар'єру. Виступав також за Волинь, Зорю та хорватський Хайдук. В СК Дніпро-1 з січня 2020 року. У сезоні, що минув, у 31-му матчі забив 1 гол і віддав 2 асисти. Його контракт з дніпрянами чинний до 31 грудня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

До слова, нині Остін йде у турнірній таблиці Західної конференції на шостій сходинці.

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