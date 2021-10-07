Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив кілька рішень щодо порушень на поєдинках УПЛ та Першої ліги.

КДК УАФ на своєму засіданні вирішив покарати Динамо за "неналежну організацію матчу" 2-го туру УПЛ проти Вереса, повідомляє офіційний сайт установи. Київський клуб зобов'язаний виплатити 200 тисяч гривень.

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Також КДК УАФ дискваліфікував наставника Волині Альберта Шахова на 2 поєдинки, а луцький клуб має сплатити 25 тисяч грн. Окрім цього, Кривбас та Металіст через поведінку своїх фанатів на поєдинку 10-го туру Першої ліги мають заплатити 100 та 50 тисяч відповідно.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Вересом виявився щедрим на фанатські скандали. Ультрас киян вивісили провокативний банер на адресу Шахтаря, а також встигли побитися зі стюардами.

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