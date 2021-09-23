Київський клуб дізнався покарання від КДК УАФ за мотивами неналежної поведінки вболівальників під час матчу 8-го туру УПЛ проти Олександрії.

Під час поєдинку Динамо – Олександрія (1:0), який відбувся 18 вересня у Києві, фанати "біло-синіх" побили інших уболівальників на трибунах НСК Олімпійський.

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На засіданні 23 вересня КДК УАФ ухвалив рішення щодо покарання київського клубу. Наступні два домашні матчі УПЛ (проти Шахтаря і СК Дніпро-1) команда Мірчі Луческу зіграє із частково закритими секторами (41 та 43), інформує офіційний сайт УАФ.

Також "біло-синіх" зобов'язали сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень. А ще КДК УАФ застосував до Динамо санкцію у вигляді проведення домашнього матчу без уболівальників умовно із випробувальним строком до кінця сезону 2021/2022.

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