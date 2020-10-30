Бразильський клуб уже перевів на рахунки Динамо 250 тисяч євро, щоб кияни відкликали свій позов з ФІФА, повідомляє Gazeta Esportiva.

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За інформацією джерела, тепер Корінтіанс повинен заплатити Динамо ще 250 тисяч. Ба більше, керівництво бразильського клубу планує здійснити платіж вже наступного тижня, про що і було повідомлено українськиим колегам.

Спочатку очікувалося, що Корінтіанс переведе на рахунок Динамо 500 тисяч євро чотирма платежами, але через пандемію коронавірусу бразильський клуб не став цього робити. Тоді кияни вирішили звернутися до ФІФА, і лише після цього питання з боргом було вирішене.

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