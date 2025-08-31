Динамо отримало один з найпекельніших жеребів у Лізі конференцій – Шахтарю прогнозують легку прогулянку
Динамо та Шахтарю "малюють" зовсім різні перспективи за підсумками жеребкування основного етапу Ліги конференцій 2025/26.
Статистичний ресурс Football Meets Data опублікував свій рейтинг складності суперників для кожного учасника ЛК. Динамо та Шахтар опинилися на різних полюсах.
Динамо і Шахтар отримали календар в Лізі конференцій – кияни стартують проти сенсації Англії
Кияни у топ-3 складності, отримавши коефіцієнт 1510,3. Гірше лише у шотландського Абердіна та румунської Універсітаті Крайови.
Натомість календар Шахтаря аналітики вважають найлегшим у всій Лізі конференцій. Коефіцієнт складності для "гірників" склав усього 1317,7.
Нагадаємо, шлях Динамо в основному етапі ЛК 2025/26 виглядає так: Крістал Пелас (2 жовтня, вдома), Самсунспор (23 жовтня, виїзд), Зріньскі (6 листопада, вдома), Омонія (27 листопада, виїзд), Фіорентина (11 грудня, виїзд), Ноа (18 грудня, вдома).
Календар Шахтаря: Абердін (2 жовтня, виїзд), Легія (23 жовтня, вдома), Брейдаблік (6 листопада, вдома), Шемрок Роверс (27 листопада, виїзд), Хамрун Спартанс (11 грудня, виїзд), Рієка (18 грудня, вдома).
"Шовковський же не нову команду збирає": чому Шахтар і Динамо зобов'язані виходити в плей-офф Ліги конференцій