Динамо отримало нового офіційного спонсора – ним став відомий в Україні бренд

"Біло-сині" заручились підтримкою ще одного партнера.

Київське Динамо уклало офіційну угоду з новим спонсором, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Світова фінансова криза, викликана пандемією CОVID-19, не завадила киянам отримати ще одного партнера – ним стала група офіційних дилерів у Києві Winner Automotive. Термін дії партнерського контракту – два роки. Сторони домовилися про співпрацю у рамках реклами під час матчів, промоакцій, а також спільної організації та реалізації соціальних проектів.

Нагадаємо, Динамо після 24 турів посідає у турнірній таблиці чемпіонату України четверту сходинку, набравши однакову кількість балів з Зорею та Десною. Найближчий поєдинок підопічні Михайличенка проведуть вже у неділю, 7 червня, проти Олександрії. Початок зустрічі о 17:00.

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