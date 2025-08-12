Ерік Рамірес після завершення орендної угоди в аргентинському Тігре нібито міг приєднатись до венесуельського Депортіво Тачіра, повідомляє журналіст Армандо Наранжо.

Втім, цього не станеться. За його інформацією, Рамірес вирішив повернутись до Динамо та має намір продовжити виступ у Києві. Його контракт з "біло-синіми" розрахований до 2026 року.

Нагадаємо, що Ерік Рамірес приєднався до Динамо у липні 2021 року, але з того часу вже вирушав у чотири оренди. У складі киян венесуелець зіграв у 20 матчах, у яких відзначився 4 голами та 1 асистом.

