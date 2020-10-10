Бразильський клуб Корітіба виплатив Динамо кругленьку суму за свого футболіста, аби уникнути трансферного бану.

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Кияни отримали 460 тисяч євро боргу за свого екс-захисника Леандро Алмейду, повідомляє офіційний сайт південноамериканської команди.

Корітіба придбала у Динамо футболіста у січні 2013 року за майже 1 млн євро, а коли через два роки продала його у Палмейрас – не виплатила киянам їхній відсоток від трансферу (Динамо належало 50% прав на гравця). Як наслідок, "біло-сині" подали позов до ФІФА і бразильці, під загрозою заборони реєструвати нових футболістів, змушені були розрахуватися з боргами.

Нагадаємо, Леандро перейшов у Динамо з Атлетіко Мінейро в липні 2009 року за 4,5 млн євро. З киянами бразилець тричі ставав віце-чемпіоном України та одного разу фіналістом Кубка країни. Зараз Алмейда виступає за Хіберніанс у чемпіонаті Мальти.

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