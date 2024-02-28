Київська міська військова адміністрація надала Динамо дозвіл на проведення матчів із глядачами, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Зазначається, що кількість квитків у продажу буде обмеженою, а доступними будуть п'ять секторів. При цьому не повідомляється максимально дозволена кількість уболівальників. Таким чином, вже на грі проти Чорноморця (2 березня) можна буде побачити матч Динамо зі стадіону. Квитки коштуватимуть 200, 300 та 400 гривень, залежно від обраного сектору.

До слова, поєдинок Динамо – Чорноморець відбудеться на стадіоні Динамо імені В. Лобановського 2 березня, початок о 15:30.

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