Перемогти у боротьбі за Крістіана Ловріча "біло-синім" буде непросто – хорватський бомбардир став ласим шматочком для багатьох клубів.

Нападник Крістіан Ловріч – бажана ціль киян. Під час зимового трансферного вікна "біло-сині" намагались підписати хорватського бомбардира, однак, захопившись торгами, в азарті не вклались у дедлайн. Попри це, головний тренер Динамо Мірча Луческу і надалі прагне бачити забивного форварда у своїй команді, тож лідер УПЛ планує вже влітку переманити Ловріча в Україну.

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Проте, зробити це українцям буде не так вже й просто. За повідомленням видання Fanatik, у "біло-синіх" з'явились серйозні конкуренти. Бачити 25-річного нападника у своїх лавах воліють три турецькі гранди – Фенербахче, Галатасарай і Трабзонспор. Не проти підсилити свій склад Крістіаном також французька Ніцца.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ловріч провів за свою команду 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 16 голів і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 5,5 млн євро. Контракт футболіста з хорватським клубом чинний до 31 травня 2023 року.

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