Динамо отримало чергову частину бонусів за трансфер Беланда

Хавбек Галатасарая Юнес Беланда продовжує поповнювати бюджет Динамо.

Турецький гранд виплатить киянам ще 250 тисяч євро за півзахисника, інформує Haberler.

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Беланда у поточному сезоні досягнув позначки у 25 матчів, яка є необхідною умовою для виконання домовленостей між Галатасараєм і Динамо. Основна сума трансферу складала 8 млн євро, але "біло-сині" додатково отримали вже 2 млн завдяки регулярним виступам марокканця в Туреччині. Нагадаємо, Беланда перейшов у Галатасарай в липні 2017 року.

Додамо, що "Леви" не надто вдало виступають у сезоні 2019/20 – команда посідає 4 сходинку чемпіонату Туреччини, практично позбувшись шансів на Лігу чемпіонів.

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