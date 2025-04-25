Київське Динамо обрало стадіон, на якому буде приймати своїх суперників у єврокубках в сезоні 20205/26. Дислокацією "біло-синіх" стане стадіон Люблін Арена у польському місті Люблін.

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За повідомленням прес-служби стадіону, сторони вже підписали контракт на організацію поєдинків у рамках єврокубків. Подробиці, включно з датами матчів, будуть оголошені після їхнього офіційного схвалення УЄФА.

Нагадаємо, Арена Люблін – домашній стадіон футбольного клубу Мотор, який виступає в польській Екстраклясі. Саме його Динамо використовувало у поточному сезоні, зігравши тут три матчі кваліфікації Ліги чемпіонів – проти сербського Партизана, шотландського Рейнджерс та австрійського Зальцбурга. Домашні матчі групової стадії Ліги Європи кияни проводили у німецькому Гамбурзі.

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