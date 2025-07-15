Зусиль чемпіонів України виявилося недостатньо, щоб переконати височенного (195 см) захисника Браяна Медіну з Амеріки де Калі.

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"Про колумбійця Медіну можна забути, хоча Динамо було готове давати, як для себе, майже рекордні цифри за останні роки. Але війна повпливала на рішення гравця", – розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Нагадаємо, це ж джерело повідомило про інтерес Динамо до француза Ахмеда Сідібе зі словенського Копера.

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