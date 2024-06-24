Минулий сезон Перріс відіграв за Сабах на правах оренди і, вочевидь, переконав керівництво оформити повноцінний перехід, оформивши 4 голи і 8 асистів за 31 матч.

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"Динамо дякує Кахіму за час, проведений в команді, та бажає успіхів у подальшій кар’єрі", – йдеться у повідомленні прес-служби киян. Фінансові деталі клуби не розсекретили, але Сабах повідомив про 4-річний контракт.

Нагадаємо, що колишній гравець збірної Ямайки перебрався в Динамо у 2022 році й провів у Києві лише один сезон, протягом якого відіграв 15 матчів, за які віддав три результативні передачі, голів не забивав.