Динамо остаточно продало екзотичного легіонера
Колишній вінгер Динамо Кахім Перріс став повноцінним гравцем азербайджанського Сабаха.
Минулий сезон Перріс відіграв за Сабах на правах оренди і, вочевидь, переконав керівництво оформити повноцінний перехід, оформивши 4 голи і 8 асистів за 31 матч.
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"Динамо дякує Кахіму за час, проведений в команді, та бажає успіхів у подальшій кар’єрі", – йдеться у повідомленні прес-служби киян. Фінансові деталі клуби не розсекретили, але Сабах повідомив про 4-річний контракт.
Нагадаємо, що колишній гравець збірної Ямайки перебрався в Динамо у 2022 році й провів у Києві лише один сезон, протягом якого відіграв 15 матчів, за які віддав три результативні передачі, голів не забивав.