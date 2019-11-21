Динамо оскаржить покарання КДК УАФ: "Це рішення – приклад вибіркового правосуддя"

Динамо відреагувало на рішення КДК УАФ щодо скандального інциденту з Тайсоном під час матчу проти Шахтаря.

"Зазначене рішення є яскравим прикладом вибіркового футбольного правосуддя, оскільки воно було прийняте всупереч принципам повноти, об’єктивності та всебічності розгляду справ і з порушенням усталеної дисциплінарної практики органів УАФ та УЄФА.

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До сих пір не закінчене розслідування кримінального провадження за фактами подій на ОСК Металіст, що унеможливлює визначення винуватості або невинуватості осіб – ймовірних порушників.

На наші неодноразові усні та письмові запити на адресу команди-господаря матчу та офіційного телемовника ТРК Футбол щодо надання відео та аудіоматеріалів матчу, жодних відповідей не надійшло. Більше того, при розгляді справи КДК УАФ проігнорував цю аргументацію нашого клубу та відмовив у клопотанні про надання доказів, чим грубо порушив принцип повноти розгляду.

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Окрім того, рішення про покарання у вигляді проведення домашнього матчу без глядачів за ймовірні порушення, які могли мати місце під час виїзної гри – є безпрецедентним, оскільки практика вітчизняних та європейських дисциплінарних органів свідчить про застосування подібних санкцій винятково щодо наступних виїзних матчів.

Безсумнівно, таке неправомірне рішення буде оскаржене нашим клубом у визначені регламентні строки. Це буде зроблене з єдиною метою – встановлення істини у цій непростій справі, оскільки неможливо прийняти об’єктивне рішення про винуватість або невинуватість клубу та інших осіб без повного та всебічного розслідування обставин інциденту.

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Вкотре наголошуємо на нашій непохитній позиції нульової толерантності до будь-яких проявів насильства, расизму та інших проявів нетерпимості на вітчизняних стадіонах, засвідчуємо готовність співпраці з правоохоронними органами та медійною спільнотою", – йдеться у заяві прес-служби Динамо.