Динамо на своєму офіційному сайті оголосило, що на НСК Олімпійський відкриється спеціальний вхід для дітей віком до 14 років.

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Зазначається, що вхід через нього безкоштовний, проте дітей мають бути разом з батьками або супроводжуючими особами, які, в свою чергу, мають придбати квиток на поєдинок. На трибунах НСК Олімпійський дитина може зайняти вільне місце на секторі біля батьків чи супроводжуючих осіб, відповідно до їх придбаних квитків.

Акція розпочнеться вже на матчі проти Олександрії, який відбудеться 18 вересня, початок о 19:30.

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