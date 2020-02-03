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Динамо організувало екскурсію для дітей воїнів АТО

19:22 102 Читать на русском
Динамо організувало екскурсію для дітей воїнів АТО
Діти виводять гравців Динамо на Класичне / Фото з відкритих джерел

Динамо запросило до себе в гості дітей солдатів, які захищають нашу Батьківщину на Сході.

Ініціатором екскурсії став Київський міський центр допомоги учасникам АТО, інформує сайт клубу. Діти відвідали стадіон імені Валерія Лобановського, пам'ятник Метру та фанатський клуб Динамо, де всі були вражені унікальною колекцією фанатських шарфів та ігрових футболок команд з усього світу, які протистояли киянам.

Два таланти Динамо повернулися до тренувань з основною командою

"Спасибі за проведену екскурсію – діти в захваті. Звичайно, всі вони вболівають за Динамо, а деякі ще й займаються футболом. Сподіваюся, це буде хорошою мотивацією для них наполегливіше займатися спортом. Ми вже не перший рік співпрацюємо з фан-клубом Динамо у різних напрямках і, сподіваюся, будемо і надалі дарувати приємні емоції нашим героям і їхнім близьким", – підкреслила Юлія Цепун, організатор заходу від Київського міського центру допомоги учасникам АТО.

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