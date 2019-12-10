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Динамо опублікує офіційні сторінки гравців у соцмережах у зв'язку з випадками шахрайства

08:21 158 Читать на русском
Динамо опублікує офіційні сторінки гравців у соцмережах у зв'язку з випадками шахрайства
Гравці Динамо перед матчем із Зорею / ФК Динамо

Шахраї, видаючи себе за футболістів київського Динамо, просять гроші у соцмережах. При цьому придумують будь-які приводи.

Динамо проводить ревізію офіційних акаунтів гравців у соціальних мережах та найближчим часом опублікує їх. Це стосується як основної команди, так і молодіжного складу, і навіть гравців U-19. Про це повідомив головний редактор офіційного сайту Динамо Кирило Крижановський на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, причина полягає в тому, що останнім часом у Facebook з'явилися шахраї, які реєструють профілі начебто гравців київського клубу, а потім просять від їхнього імені гроші. Останній випадок – "Віталій Миколенко" (шахрай, який створив сторінку з іменем захисника Динамо), просив 700 гривень на пальне, щоб дістатися до бази.

Схожий випадок раніше трапився із форвардом збірної України Романом Яремчуком, а в Instagram від імені Дениса Гармаша розігрують Iphone. Саме з метою уникнення схожих проблем Динамо і пішло на такий крок, зазначає Крижановський.

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Теги
Денис Гармаш Денис Гармаш Динамо Динамо футбольні курйози Роман Яремчук Роман Яремчук Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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